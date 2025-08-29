¡Edson Álvarez se queda sin técnico! Fenerbahçe despide a José Mourinho

Hace pocas semanas la temporada comenzó en Europa y una de las cabezas más importantes dentro de los banquillos cayó. Fernbahçe anunció por medio de sus redes sociales el despido del estratega José Mourinho, todo después que Los Canarios Amarillos no consiguieron su ansiado pase a Champions League.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Futbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera", agregó el club en sus redes sociales.

Despedido | AP|

Con el conjunto turco, Mourinho dirigió un total de 62 partidos, en los cuales tuvo un balance positivo. En todos sus encuentros como estratega del Fernbahçe, el entrenador lusitano ganó 37, empató 14 y perdió 11.

Sin embargo, uno de esos 11 encuentros que perdió fue el que lo condenó, ya que no pudo conseguir la clasificación para Champions League ante Benfica. Mourinho visitó su tierra para intentar salir avante y conseguir su boleto a la Copa de Campeones, pero las Águilas de Portugal le negaron cualquier aspiración a uno de los hijos pródigos de Portugal.

Se fue | @Fenerbahce|

¿Qué pasará con Edson Álvarez?

Tras la medida de la destitución del entrenador lusitano, varias dudas con respecto al futuro de Edson Álvarez surgieron, pues el jugador mexicano llegó a Turquía como un pedido especial de 'The Special One'.

Aunque, hace unos días, previo al duelo ante Benfica, Mourinho criticó a la dirección del equipo, pues aseguró que algunos fichajes no llegaron a tiempo. "Los jugadores que fichamos el domingo llegaron tarde. Creo que hay jugadores que no están en la lista. Creo que también debo decir que el Fenerbahçe no tiene una plantilla potencial".

Adiós | @Fenerbahce|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AGENDA DEPORTIVA DEL VIERNES 29 DE AGOSTO