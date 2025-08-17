¡Showman! José Mourinho se lanza contra periodista tras pregunta ‘ofensiva’: “Ves el futbol al revés”

José Mourinho nuevamente se llevó el espectáculo en conferencia de prensa tras el empate insípido del Fenerbahce en la casa del Göztepe dentro de la segunda fecha de la SuperLiga de Turquía.

El director técnico portugués terminó caliente después de un partido en el que hubo mucha tensión con el arbitraje, misma en la que decidió abandonar su banquillo antes del pitazo final de la primera parte.

Fenerbahce l X:Fenerbahce

Inconforme con postura del periodista

En la rueda de prensa post partido un periodista cuestionó de manera firme la poca creatividad de juego desde el propio campo del Fenerbahce a lo que José Mourinho no solamente en desacuerdo con la visión además contradijo la postura del reportero.

“Fue difícil pasar el último muro, pasar la línea de tres centrales y cinco volantes, estaban muy compactos. Eran tres defensores centrales con fantástico juego ‘uno contra uno’ y control aéreo fantástico”, inició puntualizando el portugués.

En su misma respuesta añadió un mensaje al periodista demostrando su inconformidad: “Pero viste el partido de forma contraria porque salimos desde el fondo con facilidad”.

Mourinho l X:Fenerbahce

Reiteró su inconformidad

No conforme con la primera pregunta en una segunda nuevamente reafirmó que no entendía la forma de ver el juego del periodista ante la insistencia de la supuesta presión del rival: “Ya lo expliqué en la primera respuesta: cuando defiendes en un bloque muy compacto, muy bajo, muy físico…Para nosotros, en el fondo, fue muy fácil y cuando llegábamos a la segunda fase sí fue difícil y debo dar crédito al oponente”.

José Mourinho l X:Fenerbahce

