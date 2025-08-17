Cristiano Ronaldo podría quedar fuera de la Champions League Two

La temporada futbolera de Cristiano Ronaldo, esta por comenzar, sin embargo, parece que no todo será de color de rosa para el jugador, esto porque podría perderse la mitad de la fase de grupos de la Champions League Two (Similar a la Europa League).

Ronaldo en Asia I @Cristiano

No pueden asegurar su seguridad

La situación que puede dejar fuera a Cristiano de la copa es sencilla, pues es meramente por la seguridad e integridad del jugador, ya que en los países a los que tendría que viajar con Al-Nassr, no son seguros del todo y el club no quiere arriesgarlo.

Los rivales a los que enfrentará el equipo del Bicho son: FC Istikol (Tayikistán), Al-Zawraa (Irak) y FC Goa (India). Ante esto, el club deberá tomar una decisión y buscar alternativas que puedan ayudar tanto al equipo como al jugador.

CR7 entrenando con Al-Nassr I @Cristiano

Cristiano en busca de un gran año

Sin duda, la temporada pasada no fue la mejor de Cris en medio oriente, pues no solo no pudo levantar un título, sino que no logró su clasificación a la Champions League de la AFC (lo que es como la UEFA Champions League), por lo que tendrá que conformarse con jugar una categoría abajo y buscar levantar el vuelo junto con equipo.

Pretemporada de Al-Nassr I @Cristiano

