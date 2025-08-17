‘Chino’ Huerta marca su primer gol de la temporada en victoria del Anderlecht

César Huerta marcó su primer gol de la temporada en la victoria del Anderlecht 2-0 sobre el FCV Dender EH, en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Belgian Pro League.

Huerta celebra su gol | rsca.be

Luego de más de 45 minutos 'sufriendo' contra uno de los peores equipos de la liga, Anderlecht logró romper el cero en el marcador y fue por conducto del 'Chino' Huerta, quién viniendo del banquillo y tomando el lugar de Yari Verschaeren, le cambió la cara al partido.

El atacante mexicano ingresó de cambio al minuto 61 y solo necesitó diez minutos para hacerse presente en el marcador. Una jugada a velocidad por la banda izquierda terminó con un centro raso del ecuatoriano Nilson Angulo, que Huerta cerró de gran forma para firmar el 1-0 al 71’.

El tanto del exjugador de Pumas resultó clave, pues el partido se mantenía empatado y el Anderlecht no encontraba cómo abrir a un rival que pelea por salir de la zona de descenso.

Huerta celebrando la victoria del Anderlecht | rsca.be

Huerta también participó en la acción del segundo gol: tras librarse de una férrea marca en el medio campo, cedió el balón a Angulo, quien asistió a Thorgan Hazard para sellar el triunfo con un potente disparo cruzado.

Anderlecht pelea en la cima

Con este resultado, el Anderlecht llegó a 9 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla, mientras que Huerta comienza a consolidarse como una pieza importante en la ofensiva del equipo belga.

Andelecht pelea en la cima | rsca.be

