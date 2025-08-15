¡Llegó el campeón! Liverpool derrota a Bournemouth en el primer gran partido de Premier League

Anfield se vistió de gala para recibir el inicio de la Premier League. El conjunto del Liverpool se presentó con su gente ante Bournemouth, en un duelo encabezado por volteretas, un homenaje a impresionante a Diogo Jota y su hermano André Silva.

Los primeros minutos del encuentro comenzaron con un agobio incesante por parte de los de Arne Slot, quienes avisaron desde los primeros segundos. Mohamed Salah fue el primero en poner en predicamentos al arquero de las Cerezas, pues con su clásica jugada de recortar hacia adentro mandó un trallazo que fue contenido por Dorde Petrovic.

Al pasar los minutos y antes del 10’, el cuadro del Bournemouth logró acercarse al arco de Alisson Becker, aunque con más ganas que con idea de juego. Los minutos transcurrieron y el nuevo delantero de los Red, Hugo Ekitike se mostró como el jugador más activo en el césped de Anfield.

Al minuto 20, un homenaje más a Diogo Jota llegó, ya que todo el respetable, ubicado en el distrito homónimo de la ciudad, se rindió en aplausos para el jugador lusitano. Tras varios minutos de un partido cortado, Virgil Van Dijk avisó con un remate de cabeza bastante endeble, que terminó en las manos del arquero del Bournemouth.

Las Cerezas se acercaron al minuto 34 con un balón largo a Evanilson, quien aguantó y prolongó con un túnel un balón para Adam Smith. El lateral cruzó la pelota y mandó un centro raso, que fue débilmente rematado por Tavernier. Tras esa falla del cuadro visitante, Liverpool no perdonó y al 36’, Mac Allister le dio un gran pase a Ekitike, quien con algo de fortuna y carambola anotó el primero gol de la temporada de la Premier League.

En los últimos minutos, el cuadro visitante intentó acercarse en el marcador, pero sus intentos fueron un tanto endebles. Sin mucha idea, pero con corazón, el partido se terminó por romper, aunque no pasó mucho. Liverpool se llevó la ventaja al complemento.

Segundo lapso de goles

El segundo lapso inició con una intensidad y presión alta del Liverpool similar a la del primer tiempo, solo que fueron más rápidos para hacerse presentes en el marcador. Al minuto 48, Cody Gakpo marcó el segundo gol de los Reds, en otra gran jugada de Ekitike, pero el neerlandés se llevó las palmas en la jugada.

El equipo de Anfield continuó atormentando al Bournemouth, que no fue capaz de salir de su campo en los primeros 10 minutos del complemento. Las individualidades de jugadores como Tevarnier o Semenyo no se hicieron presentes.

Sin embargo, el conjunto de la costa sur de Inglaterra comenzó a salir de su propia cancha y logró acercarse en el marcador. Al minuto 63, tras una gran jugada entre líneas, Bournemouth descontó. Un gran pase de David Brooks terminó por ser rematado por Antoine Semeyo, ante una mala salida de Alisson. El despertar del equipo de las Cerezas se dio gracias al mismo Semeyo, quien se mandó su doblete tras un gran contragolpe individual al minuto 76.

Los últimos 15 minutos se convirtieron en un vendaval rojo por el sagrado césped de Anfield, en los que los de Slot tuvieron su recompensa. Un tiro centro de Mohamed Salah al 88’ terminó por ser atajado por Petrovic, sin embargo, la fortuna sonrió al campeón y Federico Chiesa anotó el gol de la ventaja.

'El Faraón' tuvo su recompensa en el tiempo agregado, ya que logró recuperar el balón y hacer una gran jugada individual. Salah recortó y con varios rivales encima mandó su primer gol de la campaña.

