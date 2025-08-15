¡Hasta siempre, DJ20! Emotivo homenaje de afición de Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League

El inicio de la Premier League ha traído un momento más que emotivo recordando una de las situaciones más complicadas que ha vivido el Liverpool en los últimos meses: la muerte de Diogo Jota. En el marco del partido de la Jornada 1 ante Bournemouth, el cuadro de Anfield ha rendido un homenaje más que especial a su fallecido jugador.

La afición de los Reds rindieron homenaje a los jugadores antes del partido | AP

Debut dedicado a Diogo

Antes del silbatazo inicial, las gradas de Anfield se 'vistieron' de verde y rojo, pues la directiva había preparado ya lo que sería el emotivo homenaje a Diogo Jota y a su hermano André Silva, quienes fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

Como ya es costumbre, momentos antes de que los jugadores salieran al campo, la afición de los Reds entonó You'll never walk alone, la emblemática canción que se ha convertido en un himno para el actual campeón de Premier League; sin embargo, en esta ocasión no fue un momento como en algún otro partido, ya que las banderas, mosaico y playeras en alusión a los jugadores portugueses se mostraron en todo momento con los fanáticos en las tribunas.

Recuerdo eterno

Después del momento de la canción, el árbitro del partido procedió a pedirle a los jugadores que se acomodaran en el centro del terreno de juego, para que posteriormente el sonido local pidiera que con mucho respeto, se volviera a guardar un minuto de silencio en memoria de los jugadores, tal y como se hizo en el Mundial de Clubes después de la desafortunada noticia.

El minuto de silencio será eternamente recordado, ya que de estar en lo más alto de la algarabía, los aficionados pasaron a momentos de total silencio en el estadio, sin ruido alguno filtrándose en el el audio local, lo cual hizo aún más nostálgico el momento. Dentro del juego, al minuto 20, los aficionados rindieron un minuto de aplausos, el cual se sumó a la linda postal que ya había entregado el juego.

La afición red recordará por siempre a su eterno 20 | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rodrigo Huescas brilla con asistencia en la victoria de Copenhague por Liga Danesa