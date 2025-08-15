Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Edson Álvarez en el Sunderland vs West Ham? EN VIVO

Las mejores ligas del mundo están de regreso y con ellas los mexicanos en el extranjero, uno de ellos y quizá uno de los más importantes es Edson Álvarez, quien podría estar por disputar su último torneo en Premier League como jugador del West Ham United.

Edson Álvarez con West Ham | @WestHam

Ante los Hammers está el recién ascendido, Sunderland, por lo que el juego puede terminar de manera favorable para el equipo del mexicano, sin embargo, los dirigidos por Régis Le Bris podrían dar la sorpresa.

En un duelo con poca historia, West Ham y Sunderland se enfrentan en la semana uno de la Premier League desde el Estadio de la Luz, que volverá a vivir acción de primera después de ocho años.

Equipo del West Ham | @WestHam

¿Cuándo y dónde ver el Sunderland vs West Ham? EN VIVO

FECHA: Sábado 16 de agosto.

Sábado 16 de agosto. HORA: 8:00 (centro de México)

8:00 (centro de México) LUGAR: Estadio de Luz, Sunderland, Reino Unido.

Estadio de Luz, Sunderland, Reino Unido. TRANSMISIÓN: HBO MAX, Caliente TV.

Sunderland en Championship | @SunderlandAFC

