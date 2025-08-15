¿Se acerca su salida? Ederson se perderá primer partido de la temporada con Manchester City

Desde hace unos días comenzó el rumor de un posible cambio en la portería del City, mismos que incrementaron con los rumores de que el Galatasaray estaba interesado en los servicios del guardameta brasileño, Éderson.

Éderson campeón de la Premier League | @ManCityES

Cambios de último minuto

A solo unas horas del debut del Manchester City en la Premier League contra los Wolves, parece que el arco citadino podría tener un giro de 180 grados, ya que todo parece indicar que su titular tendrá puesta la mira en Turquía.

Ante la incógnita en la portería de los Sky Blues, Pep Guardiola declaró en rueda de prensa que Éderson aun lo le ha comentado nada a él sobre una posible salida o de alguna oferta, asegurando que la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria es meramente técnica, además de reafirmar que todos los jugadores que formen parte de su plantilla están disponibles y contará con ellos hasta que una oferta dictamine lo contrario.

"Todos los jugadores están aquí, son nuestros y trabajo con ellos... ¡Qué va a pasar, nadie lo sabe!", dijo Guardiola.

Guardiola en conferencia de prensa previo al inicio de la Premier League | @ManCityES

Nuevos guantes en Italia, Turquía e Inglaterra

El panorama bajo los tres postes tuvo movimientos drásticos hace unos días cuando Luis Enrique anunció que Donnarumma no seguiría en el PSG, por lo que los grandes clubes europeos levantaron la mano para hacerse de sus servicios, donde según diversas fuentes el City fue uno de ellos.

Ahora con la supuesta propuesta del Galatasaray a Éderson y su baja de la convocatoria de este fin de semana, todo podría indicar que el destino del arquero italiano sería Manchester, mientras que el brasileño llegaría a defender al equipo turco.

