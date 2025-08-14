Cuenta regresiva para Edson Álvarez: su futuro en el West Ham pende de un hilo

El futuro de Edson Álvarez es incierto. El mediocampista mexicano tiene contrato con West Ham hasta junio de 2028, pero los más recientes rumores de fichajes señalan que el jugador ya no entra en planes del técnico Graham Potter.

Desde hace varias semanas, desde Europa circulan rumores de que el capitán de la Selección Mexicana ya no tiene cabida en los Hammers. Entre los motivos se encuentra que Edson la temporada pasada fue uno de los jugadores más indisciplinados con siete tarjetas amarillas y dos expulsiones.

Edson Álvarez no seguirá en los Hammers | X: @WestHamEspanol

Además, reportes indican que Potter optará por darle oportunidades a los jóvenes talentos, como es el caso de Freddie Potts, quien juega en la misma posición que el mexicano. Por lo que de momento es incierto lo que pasará con 'El Machín'.

Edson saldrá de West Ham

En la más reciente actualización, Fabrizio Romano aseguró que el mexicano no continuará en el club londinense. "Edson Álvarez, se espera que abandone el West Ham antes del final de la ventana", escribió. De igual forma, señaló que "varios clubes están interesados en el mediocampista y seguirán las conversaciones", pero no dio detalles de los equipos interesados.

El 'Mahín' tiene su futuro en el aire | X: @WestHamEspanol

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en la Premier League?

La Primera División de Inglaterra, así como las principales ligas de Europa, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga, cierran fecha de fichajes el próximo lunes 1° de septiembre. Es decir, que quedan 18 días para que los Hammers negocien el traspaso de Edson.

Edson ya no entra en planes de West Ham | X: @WestHamEspanol