Mateo Chávez disputó sus primeros 90 minutos como titular en el AZ

El futbolista mexicano y canterano de Chivas, cerró con el pie derecho su primer partido como futbolista titular del AZ Alkmaar. El encuentro que enfrentó a los neerlandeses contra el FC Vaduz de Suiza, el duelo terminó en un marcador de 1-0 a favor del AZ y con un global de 4-0.

Chávez en Conference League | @AZAlkmaar

Tercer juego con sabor a debut

Esta fue la tercera participación de Mateo Chávez con el AZ, sin embargo, esta ocasión fue especial, ya que se convirtió en el primer duelo como jugador titular del equipo, además de lograr avanzar en las eliminatorias y acercarse a tener un lugar en la UEFA Conference League.

En un duelo que fue meramente trámite, el FC Vaduz intentó con todo su futbol desplegar su ataque, incluso consiguieron quedarse con un jugador más desde el minuto siete, hecho que ilusionó a los fanáticos suizos, sin embargo, el AZ hizo valer su sector defensivo.

Chávez en su debut en la Eredivisie | @AZAlkmaar

AZ avanza en la Conference

Con prácticamente todo el partido por delante con un hombre menos, el AZ dio un partido formidable en el sector defensivo. Comandados por el mexicano, el AZ mantuvo el cero durante todo el partido, apagando así las esperanzas de los suizos. Ya para el minuto 88, un penal a favor del AZ, bien cobrado por Troy Parrott, sentenció el 4-0, global.

Chávez y su equipo avanzaron a los playoffs de la Conference League y con esto, se encuentran a un paso de clasificar al torneo europeo. Por delante del AZ, el rival a vencer es el PFC Levski Sofia de Bulgaria.

Mateo Chávez con el AZ | @AZAlkmaar

