Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Bournemouth?

Regresa la Premier League y Liverpool abrirá la temporada en su encuentro ante Bournemouth. El actual Campeón de la competencia comenzará su camino para defender el título, pero enfrente tienen a 'The Cherries’, que la campaña pasada tuvieron un fuerte progreso.

AP

Así llegan Liverpool y Bournemouth al inicio de la Premier League

Los Reds han incorporado a grandes fichajes, como Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y algunos que todavía están por llegar. Luego de caer en la Community Shield ante Crystal Palace, los de Arne Slot buscan iniciar exitosamente en la Premier League.

Bournemouth tuvo una temporada positiva con el proyecto de Andoni Iraola, con jugadores que destacaron para captar la atención de distintos equipos. Ese fue el caso de Milos Kerkez, quien ahora pertenece a Liverpool. Por otro lado, Julián Araujo tendrá la oportunidad de jugar su primera campaña completa, luego de perderse gran parte por una lesión.

AP

¿Dónde ver el Liverpool vs Bournemouth?

Fecha: Viernes 15 de agosto

Viernes 15 de agosto Hora: 13:00 horas del centro de México

13:00 horas del centro de México Lugar: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Transmisión: Caliente TV

AP

