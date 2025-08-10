¿Grandes? El Big Six de la Premier League y sus más recientes logros

Menos de una semana para el inicio de la Premier League, en una temporada que pinta para muchas emociones, especialmente por los grandes fichajes que se han hecho en el mercado de verano y el crecimiento como equipos durante la campaña pasada.

El llamado 'Big Six' de Inglaterra incluye a los equipos más exitosos y poderosos de los últimos años, en los que se han añadido a Manchester City, Tottenham y Chelsea en la era moderna. Liverpool, Manchester United y Arsenal son los clubes que han prevalecido por más tiempo.

La exigencia para estos equipos es mayor, pues se espera que año con año consigan un trofeo. Sin embargo, no siempre logran ese objetivo y hay clubes como Arsenal y Manchester United que no añadieron títulos a sus vitrinas desde hace dos temporadas.

Chelsea

Los Blues son el equipo que más recientemente ha ganado un título, con el Mundial de Clubes obtenido en julio de 2025. Además de dicho trofeo, ganó la UEFA Conference League pocos meses antes.

Liverpool

Los Reds ganaron la Premier League y tuvieron la oportunidad de levantar la Community Shield, pero Crystal Palace lo evitó en la tanda de penaltis. Los de Arne Slot armaron una potente plantilla para defender su título y competir por los demás.

Tottenham

Ante todo pronóstico y frente a Manchester United, los Spurs levantaron la Europa League para romper una larga sequía de más de 30 años sin título. Ahora, con Thomas Frank afrontarán una nueva etapa en la que esperan más éxitos.

Manchester City

Los de Pep Guardiola tuvieron una dura temporada en la 2024-25, pues únicamente obtuvieron la Community Shield, mientras que en los demás torneos se quedaron cortos en rendimiento, respecto a su dominio en años anteriores. Aquel trofeo, fue el último que levantaron.

Manchester United

Los Red Devils han vivido una crisis durante más de una década, por lo que es difícil sumar títulos. El último de ellos llegó en la temporada 2023-24, cuando ganaron la FA Cup, un año después de conquistar la Copa de la Liga.

Arsenal

Pese a tener un proyecto importante y jugadores de calidad, Arsenal no ha encontrado la fórmula de reflejarlo con títulos. El último trofeo que llegó a su museo fue la Community Shield en la temporada 2023-24.

