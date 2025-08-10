Alejandro Garnacho lanza 'guiño' a su posible fichaje con el Chelsea

La llegada de Ruben Amorim al banquillo del Manchester United no agradó a todos en el equipo, ya que el técnico portugués ha cambiado muchas cosas de lo que dejó la etapa de Erik ten Hag; sin embargo, uno de los problemas que ha traído la llegada del extécnico del Sporting de Lisboa, es la diferencia que ha tenido con algunos de los jugadores del plantel, de donde resalta la más reciente, el argentino Alejandro Garnacho, quien recientemente ha enviando una especie de mensaje que hace pensar que su salida está prácticamente hecha.

ten Hag tenía entre sus favoritos a Garnacho | IG: @garnacho7

¿Se va Garnacho?

Por medio de una historia de Instagram, Alejandro Garnacho ha subido una imagen que hace pensar a la afición de los Red Devils que el argentino puede abandonar más pronto que tarde al equipo. En dicha imagen, se puede observar que el seleccionado nacional con Argentina había terminado una rutina de ejercicio, pero eso no es lo que más llama la atención.

En la parte inferior derecha de la historia, se puede observar un emoji que agregó el mismo Garnacho: un reloj de arena junto a unos puntos suspensivos, los cuales la gente ha tomado como la señal de que solamente el jugador está esperando a que se haga oficial su pase a los Blues del Chelsea.

Mensaje de Garnacho en redes | Captura

Un campeón del mundo más que reforzado

A pesar de haber ganado el Mundial de Clubes 2025, en Chelsea saben que tienen una deuda pendiente con su afición: la Premier League. Es por ello que han optado por seguir reforzando su plantilla de cara a la temporada 2025-2026; primero, con un jugador que incluso estuvo presente en la consecución del título mundial, el brasileño Joao Pedro.

Además de él, los Blues también contarán con los servicios de Estevao, Jamie Gittens procedente de Borussia Dortmund y Liam Delap, quien viene de Ipswich Town. Ahora, los campeones del mundo quieren volver a romper el mercado con la llegada de uno de los mejores jugadores en el ataque del Manchester United, Alejandro Garnacho.

Chelsea quiere seguir sumando refuerzos | MexSport

