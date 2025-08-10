¡Desde las alturas! Al-Nassr presenta a Iñigo Martínez… en un avión

Sin duda alguna, una de las sorpresas de este mercado de fichajes de verano fue la del defensor español, Iñigo Martínez, quien rescindió su contrato con el Barcelona para ir a Al-Nassr y que ya fue presentado como refuerzo en el avión en el que iba el equipo.

Llegó volando

Solo unas horas después de que el equipo Blaugrana hiciera oficial su salida, el defensor de 34 años tomó un vuelo rumbo a Arabia para unirse a los que serán sus nuevos compañeros los próximos dos años.

Aunque ya todo estaba cerrado y era oficial su llegada a Al-Nassr, el club aun no había hecho su anuncio, por lo que de una manera creativa y aprovechando las circunstancias en las que se encontraba el equipo, el jugador fue anunciado a sus compañeros en la voz del capitán del Avión.

En un video publicado en las redes del club, se ve al equipo tomar un vuelo rumbo a lo que será un partido de preparación, mientras se acomodan el capitán da el anuncio a través de la radio de la llegada del español, para que este aparezca después y ser aplaudido.

Aunque es obvio que se trata de un montaje, los fanáticos aplaudieron la iniciativa y creatividad del club al presentar a su refuerzo, quien por obvias razones no viajó con el equipo para su amistosos contra el Almería, pero que ya está en disposición para sumar minutos.

Árabes muy Europeos

Martínez cierra un contrato con el equipo Árabe de dos años con opción a renovar uno más. Con esto, el defensor se une a grandes jugadores de talla internacional como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Joao Félix.

Equipo de Al-Nassr I @AlNassrFC

