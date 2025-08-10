¡Forever 20! Liverpool rindió emotivo homenaje a Diogo Jota en la Final del Community Shield

Al '20' nunca se le va a olvidar. Lo tiene claro tienen claro en Liverpool, tanto sus jugadores, como su cuerpo técnico y su afición, que este domingo una vez más, en la Final del Community Shield, recordaron a Diogo Jota en el mítico Estadio de Wembley.

Previo al partido contra Crystal Palace, los Reds le rindieron un homenaje al portugués, fallecido en un accidente de tráfico en España el pasado 3 de julio. Su hermano, André Silva, murió en el mismo incidente que causó gran conmoción en el mundo del futbol.

Los homenajes para Diogo Jota y André Silva continúan | AP

Desde entonces, alrededor del orbe no han faltado los homenajes o altares en memoria de los dos futbolistas. Sobre todo con clubes como Porto, en el cual jugaron ambos, y Liverpool, último equipo de Jota, y que decidió retirar el dorsal número 20, tanto del equipo femenil como el varonil.

Ofrenda y pancarta para recordar a Diogo Jota

En lo que respecta a lo ocurrido este domingo en Wembley, los jugadores de Liverpool portaron unos jerseys especiales con el bordado 'Forever 20', en memoria a su excompañero. Además, Ian Rush, leyenda de los Reds, y Steve Parish, presidente de Crystal Palace, dejaron unos arreglos florales en el fondo del campo en el cual se ubicaron los seguidores del equipo de Anfield.

Liverpool salió con un jersey especial para recordar al jugador | X: @LFC

En las tribunas, los aficionados desplegaron pancartas con el rostro de Diogo Jota, además que antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio para recordar a los dos hermanos.

Homenaje interrumpido

Desafortunadamente, lo que debía ser un momento emotivo y de reflexión, se vio afectado por un grupo de personas que no respetó el minuto de silencio. En la multitud se escucharon fuertes voces, lo que provocó la silbatina en otros sectores de la grada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Debut con asistencia! Mateo Chávez entró de cambio y dio pase para gol en victoria de AZ Alkmaar

La afición no se olvida de Diogo Jota | AP