¡Oficial! Darwin Núñez se va de Liverpool para jugar en Al-Hilal

Liverpool confirmó la salida del delantero uruguayo, Darwin Núñez hacia Al-Hilal. Tras tres temporadas con los Reds, el de Artigas le dice adiós al futbol europeo para continuar su carrera en Arabia Saudita.
'La Pantera' se va de Liverpool luego de quedar Campeón de la Premier League, con aportes importantes a lo largo de la temporada. Sin embargo, Núñez ya no recibía minutos de juego constantemente en la parte final de la campaña. Al-Hilal desembolsó 53 millones de euros por el delantero.
Núñez llegó a Liverpool en 2022, y en aquel momento era el fichaje más caro en la historia del club. La presión era fuerte y la expectativa alta, pero el uruguayo nunca logró desplegar su mejor futbol.
Mensaje de Liverpool a Darwin Núñez
"El Liverpool FC puede confirmar que Darwin Núñez ha completado una transferencia permanente a Al-Hilal, sujeto a la autorización internacional. Todos en el club queremos agradecer a Darwin por sus contribuciones y desearle a él y a su familia todo lo mejor para el futuro", escribió Liverpool.
¿A quién fichará Liverpool para reemplazar a Darwin Núñez?
La salida de Núñez abre las puertas para Liverpool de ofrecer una fuerte cantidad a Newcastle por Alexander Isak, el máximo objetivo del club en este tramo del mercado de verano.
