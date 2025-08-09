Wrexham cae ante Southampton en su 'bienvenida' a la Championship

Wrexham no tuvo un final al estilo Hollywood en su regreso a la Segunda División del futbol inglés este sábado, cuando el equipo descendido de la Premier League, Southampton, anotó dos veces en los minutos finales para conseguir una victoria por 2-1.

Derrota de los Red Dragons en su debut | AP

Mal inicio para los Red Dragons

El penalti de Josh Windass en el minuto 22 parecía suficiente para la primera victoria de Wrexham en el primer partido del equipo galés de regreso a la división en 43 años, pero el defensa irlandés Ryan Manning igualó en el 90' con un brillante tiro libre por encima de la barrera dentro del poste derecho.

Luego envió a Jack Stephens deslizándose hacia el segundo palo para empujar el gol de la victoria al techo de la red en el 96' en el St. Mary's Stadium.

El Wrexham falló en numerosos cambios para ampliar su ventaja. Ryan Hardie pudo haber sentenciado la victoria en el 87', pero el portero Gavin Bazunu desvió el disparo con la zurda del delantero escocés.

Wrexham no pudo mantener el resultado | AP

Doloroso resultado

"Duele porque los chicos nos han dado mucho hoy", declaró el entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, a Sky Sports. "Tuvimos la oportunidad de sentenciar el partido. Para ser justos con Ryan, el portero ha hecho una parada brillante".

Ahora, en la segunda fecha del campeonato The Red Dragons recibirán a West Brom Albion; mientras que por su parte, Southampton se enfrentará a otro de los descendidos de la temporada anterior, Ipswich Town.

El penal de los Dragones Rojos no fue suficiente para poder ganar | AP

