¡Emotivo! Heung-min Son al borde de las lágrimas se reencuentra con Hugo Lloris

Heung-min Son ya luce como angelino en la MLS, el surcoreano ya se integró al equipo tras una presentación memorable de Los Ángeles FC con el futbolista proveniente del Tottenham de la Premier League.

Un momento emotivo se vivió cuando el atacante se encontró con su excompañero en los ‘Spurs’ Hugo Lloris, el reencuentro fue memorable quienes se terminaron por enfrascar con un abrazo y una alegría que reflejaban en su rostro.

Reencuentro entre Son y Lloris l CAPTURA

Ambos jugadores compartieron vestidores por alrededor de ocho años con el Tottenham, el francés llegó al cuadro angelino en 2024 y ahora tendrá a su excompañero que llegó para la temporada que está en desarrollo.

Son con LAFC l X:LAFC

Tuvieron una discusión en Tottenham

Sin embargo, pese a varios años juntos en la Premier League, ambos jugadores protagonizaron un momento que aún se recuerda en las entrañas del Tottenham, y es que en 2020 ambos tuvieron una discusión acalorada que casi termina en los golpes.

Fue durante la fecha 33 de la Premier League de la temporada 2019-2020 cuando ambos tuvieron que ser frenados por sus compañeros durante un partido ante el Everton, donde Hugo Lloris fue en búsqueda del jugador para reclamarle, insluso siguió hasta los vestidores, una situación que terminó por no pasar a mayores.

Discusión en 2020 l CAPTURA

Son el más costoso para MLS

Heung-min Son se convirtió en el fichaje más caro de un equipo de la MLS, la transacción del surcoreano a Los Ángeles FC estuvo en alrededor de 22.5 millones de euros, superando incluso la reciente llegada de Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid al Inter Miami.

