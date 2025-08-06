¡Oficial! Heung-Min Son es jugador de LAFC

Lo que se venía anunciando como el bombazo del verano en la MLS, se hizo oficial, el seleccionado de Corea del Sur y ex jugador de Tottenham Hotspur, Heung-Min Son, fue presentado oficialmente por el equipo de LAFC.

El capitán de la selección de Corea del Sur llega por una cifra que ronda los 26 millones de dólares, según fuente cercanas al club, convirtiéndose en el fichaje más caro en llegar a la MLS.

De Tottenham a los Ángeles

A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo de los Ángeles dio fin a los rumores sobre el jugador, haciendo oficial su llegada. Sun ya había sido visto hace unos días mirando un partido del equipo en el torneo de la Leagues Cup, junto a él se encontraban su representante y miembros de la directiva del club, por lo que su llegada era evidente.

Sun fue uno de los pilares del cuadro inglés por casi 10 años. Desde su llegada en agosto de 2015, proveniente del Bayern Leverkusen, el Coreano comenzó a ganarse un puesto en el 11 titular hasta terminar por ser el capitán.

En su palmarés con los Spurs, Son solo consiguió una UEFA Europa League en la temporada 2024/25, además de 173 goles en todas las competiciones, registrar 101 asistencias y ser el primer jugador asiático en ganar la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2021-22.

La liga de las estrellas

Uno de los equipos ‘pioneros’, de la MLS en comenzar a traer jugadores de talla mundial fue el LAFC, quien junto con su rival de ciudad (L.A. Galaxy), empezaron a usar la cartera y llamaron la atención de jugadores de edad mayor para poder desarrollar lo último de su futbol en sus equipos. Casos como el de Carlos Vela, Zlatan Ibrahimovic y Javier Hernández son el ejemplo de esto.

