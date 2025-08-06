Leagues Cup 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el New York RB vs FC Juárez?

Toros contra Bravos. La Fase Inicial de la Leagues Cup 2025 finaliza este jueves 7 de agosto y de los equipos mexicanos que saldrán a escena, solo FC Juárez tiene esperanza de clasificar a Cuartos de Final. Por ahora quintos en la clasificación, a la espera de lo que pase con Pumas, Necaxa y Tijuana, los Bravos matemáticamente tienen esperanza y su destino en sus manos.

En contraste con el Apertura 2025 de la Liga MX, en el cual después de tres jornadas están en el penúltimo puesto con solo dos puntos, el equipo de Martín Varini aprovechó la ventaja de la Leagues Cup para mejorar en su accionar e incluso pueden finalizar líderes si ganan ante New York Red Bulls en Nueva Jersey.

NY Red Bulls será el último rival de Bravos | MEXSPORT

¿Qué necesita Juárez para clasificar a Cuartos de Final?

Aunque este miércoles Pumas y Necaxa pueden superarlo, los Bravos dependen de sí mismos para avanzar. Con una victoria en 90 minutos, llegarán a ocho unidades y con la diferencia de goles superarán a Toluca, por lo que se meterían en el primer lugar de la tabla de la Liga MX.

Por otra parte, si los universitarios y los Rayos no ganan en tiempo regular, a Juárez le bastaría también sumar dos puntos para avanzar a la siguiente fase porque superaría a Tigres y Puebla. Pero en cambio, una derrota -independientemente de los resultados de este miércoles, los dejará eliminados porque tanto los felinos como la Franja tienen dos victorias en tiempo regular.

Los Bravos tienen esperanza de clasificar a la siguiente fase | X: @fcjuarezoficial

El partido está programado para este jueves 7 de agosto a las 17:30 horas (tiempo del centro de México), y será el segundo del día, después del de FC Cincinnati contra Chivas.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Miguel Paul apunta a ser el portero titular de Pumas contra Inter Miami en Leagues Cup

Los Bravos dependen únicamente de sí mismos para clasificar | X: @fcjuarezoficial