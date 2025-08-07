"Es una auténtica leyenda", Heung-min Son elogia a Carlos Vela y aspira a igualarlo en LAFC

Heung-min Son es oficialmente nuevo jugador de LAFC, equipo en el que Carlos Vela también militó y es considerado un ídolo al ser parte importante de tres títulos para el club. El atacante surcoreano aseguró que quiere formar parte de ese grupo de leyendas.

AP

Son llegó a LAFC tras una brillante etapa en la Premier League con Tottenham, pese a no conseguir una fuerte cantidad de títulos. La calidad futbolística del surcoreano enamoraron a los aficionados del futbol inglés y, por supuesto, a los de Spurs.

¿Qué dijo Heung-min Son sobre Carlos Vela?

“Siendo honesto, no estoy a ese nivel. Jugué algunas veces contra él y es increíble. Es un jugador fantástico y todo lo que hizo por este equipo; es una auténtica leyenda y yo aspiro a eso, en unos años cuando me vaya, ser parte de ese grupo de leyendas que lo dieron todo”, dijo Son sobre Vela.

🇰🇷 Son Heung-Min 🤝 Carlos Vela🇲🇽



Buscando construir un legado con @LAFC. pic.twitter.com/iJ00jKMamS — MLS Español (@MLSes) August 7, 2025

Son y Vela se vieron las caras en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En aquel partido, la Selección Mexicana venció a Corea del Sur con un marcador de 2 a 1. Ambos jugadores anotaron en ese encuentro.

¿Cuándo debutará Son en LAFC?

Hasta ahora no hay detalles sobre cuando podría ser el primer partido de Heung-min Son en la Major League Soccer (MLS). La especulación es que sería el 9 de agosto ante Chicago Fire o el 16 frente a New England.

IMAGO7

También te puede interesar: ¿Se queda? West Ham presume el nuevo dorsal de Edson Álvarez