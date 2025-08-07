Sorpresa en Arabia: Iñigo Martínez deja al Barcelona, su destino, Al-Nassr

Una vez más, Fabrizio Romano, acaba de soltar una de las bombas de fichajes en medio oriente, pues según el periodista italiano, Iñigo Martínez le dijo al Barcelona que no va más y ya tiene asegurado su destino.

Martínez campeón de La Liga I @InigoMartinez

Nuevo compañero de Cristiano Ronaldo

El defensor central de 34 años, llega al equipo de All-Nssr, mismo donde militan estrellas internacionales como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Joao Felix, etc. Martínez firmara con el equipo amarillo un contrato de un año con opción a renovar por otro más.

Martínez y el Barcelona en pretemporada I @InigoMartinez

La noticia no tomó por sorpresa al Barcelona, pues el contrato del jugador tiene una cláusula que dictamina que si un club va por el futbolista y a este le interesa la oferta, podrá hacer negociaciones con la salida sin que el Barca este de por medio.

Según diversos medios españoles, Martínez no acudió a la sesión matutina de entrenamiento con el club catalán y que incluso este ya se había despedido de sus compañeros, por lo que su salida a la Liga Árabe, es inminente.

