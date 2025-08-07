Benjamin Sesko, cerca de fichar con Manchester United tras llegar a acuerdo con RB Leipzig

Manchester United está cerca de incorporar al delantero esloveno, Benjamin Sesko, quien brilló en la Bundesliga con el RB Leipzig. El movimiento se da en medio de una disputa entre equipos por ganar el fichaje del atacante de 22 años.

X: @RBLeipzig

¿Cuánto le costará Sesko a Manchester United?

El acuerdo se cerró en 76 millones de euros, más otros 8.5 en variables. El esloveno tendrá un contrato con vigencia hasta 2030, de acuerdo a información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Newcastle era el otro equipo que pujaba fuerte por él, pero el esloveno dejó claro que su decisión era llegar a Old Trafford. Los Magpies buscaban a Sesko para reemplazar a Alexander Isak, quien informó su deseo de salir del club.

X: @RBLeipzig

Estadísticas de Benjamin Sesko

En 87 partidos jugados con RB Leipzig, Sesko sorprendió con su capacidad goleadora y su técnica al marcar 39 tantos y brindar ocho asistencias. Con su Selección ha acumulado una cuota de 16 tantos en 41 apariciones.

Manchester United sufrió en la última temporada al quedar en la posición 15 con 42 puntos, lo que representó una de sus peores participaciones en Premier League de su historia. Rúben Amorim tendrá un nuevo delantero para encaminar de mejor forma el proyecto.

X: @RBLeipzig

También te puede interesar: Barcelona retira capitanía a Marc-André ter Stegen tras abrir expediente disciplinario