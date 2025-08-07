Balón de Oro 2025: Todos los nominados del premio al jugador del año

El Balón de Oro suma prestigio y reconocimiento al buen trabajo de los futbolistas a lo largo del año, razón por la que la oportunidad de ganarlo es valiosa. Para la edición de 2025 ya hay nominados para cada categoría que France Football premia.
Categorías premiadas además del Balón de Oro
Además del ansiado Balón de Oro, France Football entrega distintos premios a los jugadores, entrenadores y equipos tanto femeniles como varoniles. Entre las categorías está el Trofeo Kopa, en el que entran los mejores futbolistas menores a 21 años.
Los porteros también reciben su premio: el Trofeo Yashin, nombrado así en honor al legendario arquero ruso que ganó el Balón de Oro. Los entrenadores no son excluidos de obtener un reconocimiento con el Trofeo Cruyff y por último el galardón al Club del Año.
Cerca de que llegue el tan esperado día de conocer a los que son considerados los mejores del mundo, la lista de nominados salió a la luz y ya es tema de conversación entre expertos y aficionados.
Nominados Trofeo Kopa
Varonil
Ayyoub Bouaddi
Pau Cubarsí
Désiré Doué
Estevao
Dean Huijsen
Myles Lewis-Skelly
Rodrigo Mora
Joao Neves
Lamine Yamal
Kenan Yildiz
Femenil
Michelle Agyemang
Linda Caicedo
Wieke
Vicky López
Claudia Martínez Ovando
Nominados Trofeo Yashin
Varonil
Alisson Becker
Yassine Bounou
Lucas Chevalier
Thibaut Courtois
Gianluigi Donnarumma
Emiliano Martínez
Jan Oblak
David Raya
Matz Sels
Yann Sommer
Femenil
Ann-Katrin Berger
Cata Coll
Hannah Hampton
Chiamaka Nnadozie
Daphne van Domselaar
Nominados Trofeo Johan Cruyff
Varonil
Antonio Conte
Luis Enrique
Hansi Flick
Enzo Maresca
Arne Slot
Femenil
Sonia Bompastor
Arthur Elias
Justine Madagu
Renée Slegers
Sarina Wiegman
Nominados Club del Año
Varonil
FC Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Paris Saint-Germain
Femenil
- Arsenal
- FC Barcelona
- Chelsea
- OL Leones
- Orlando Pride
Nominados Balón de Oro
Varonil
Jude Bellingham
Ousmane Dembélé
Gianluigi Donnarumma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martinez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabian Ruiz
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Vinicius Jr.
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal
Femenil
Sandy Baltimore
Barbra Banda
Aitana Bonmatí
Lucy Bronze
Klara Bühl
Mariona Caldentey
Sofia Cantore
Steph Catley
Temwa Chawinga
Melchie Dumornay
Emily Fox
Cristiana Girelli
Esther Gonzalez
Caroline Graham Hansen
Hannah Hampton
Pernille Harder
Patri Guijarro
Amanda Gutierres
Lindsey Heaps
Chloe Kelly
Frida Leonhardsen-Maanum
Marta
Clara Mateo
Ewa Pajor
Claudia Pina
Alexia Putellas
Alessia Russo
Johanna Rytting Kaneryd
Caroline Weir
Leah Williamson
