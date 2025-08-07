Balón de Oro 2025: Todos los nominados del premio al jugador del año

El Balón de Oro suma prestigio y reconocimiento al buen trabajo de los futbolistas a lo largo del año, razón por la que la oportunidad de ganarlo es valiosa. Para la edición de 2025 ya hay nominados para cada categoría que France Football premia.

Categorías premiadas además del Balón de Oro

Además del ansiado Balón de Oro, France Football entrega distintos premios a los jugadores, entrenadores y equipos tanto femeniles como varoniles. Entre las categorías está el Trofeo Kopa, en el que entran los mejores futbolistas menores a 21 años.

Los porteros también reciben su premio: el Trofeo Yashin, nombrado así en honor al legendario arquero ruso que ganó el Balón de Oro. Los entrenadores no son excluidos de obtener un reconocimiento con el Trofeo Cruyff y por último el galardón al Club del Año.

Cerca de que llegue el tan esperado día de conocer a los que son considerados los mejores del mundo, la lista de nominados salió a la luz y ya es tema de conversación entre expertos y aficionados.

Nominados Trofeo Kopa

Varonil

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Désiré Doué

Estevao

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

Joao Neves

Lamine Yamal

Kenan Yildiz

Femenil

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke

Vicky López

Claudia Martínez Ovando

Nominados Trofeo Yashin

Varonil

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Femenil

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Chiamaka Nnadozie

Daphne van Domselaar

Nominados Trofeo Johan Cruyff

Varonil

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Femenil

Sonia Bompastor

Arthur Elias

Justine Madagu

Renée Slegers

Sarina Wiegman

Nominados Club del Año

Varonil

FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain

Femenil

Arsenal

FC Barcelona

Chelsea

OL Leones

Orlando Pride

Nominados Balón de Oro

Varonil

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Femenil

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther Gonzalez

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

