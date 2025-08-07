Balón de Oro 2025: Todos los nominados del premio al jugador del año

Conoce la lista de candidatos en cada una de las categorías
David Torrijos Alcántara
| 2025-08-07
Balón de Oro 2025: Estos son los nominados en cada categoría
Balón de Oro 2025: Estos son los nominados en cada categoría
|
X: @ballondor
Conoce la lista de candidatos en cada una de las categorías
David Torrijos Alcántara
| 07 Ago, 2025

El Balón de Oro suma prestigio y reconocimiento al buen trabajo de los futbolistas a lo largo del año, razón por la que la oportunidad de ganarlo es valiosa. Para la edición de 2025 ya hay nominados para cada categoría que France Football premia.

X: @ballondor

Categorías premiadas además del Balón de Oro

Además del ansiado Balón de Oro, France Football entrega distintos premios a los jugadores, entrenadores y equipos tanto femeniles como varoniles. Entre las categorías está el Trofeo Kopa, en el que entran los mejores futbolistas menores a 21 años.

Los porteros también reciben su premio: el Trofeo Yashin, nombrado así en honor al legendario arquero ruso que ganó el Balón de Oro. Los entrenadores no son excluidos de obtener un reconocimiento con el Trofeo Cruyff y por último el galardón al Club del Año.

X: @ballondor

Cerca de que llegue el tan esperado día de conocer a los que son considerados los mejores del mundo, la lista de nominados salió a la luz y ya es tema de conversación entre expertos y aficionados. 

Nominados Trofeo Kopa

Varonil

  • Ayyoub Bouaddi

  • Pau Cubarsí

  • Désiré Doué

  • Estevao

  • Dean Huijsen

  • Myles Lewis-Skelly

  • Rodrigo Mora

  • Joao Neves

  • Lamine Yamal

  • Kenan Yildiz

Femenil

  • Michelle Agyemang

  • Linda Caicedo

  • Wieke

  • Vicky López

  • Claudia Martínez Ovando

Nominados Trofeo Yashin

Varonil

  • Alisson Becker

  • Yassine Bounou

  • Lucas Chevalier

  • Thibaut Courtois

  • Gianluigi Donnarumma

  • Emiliano Martínez

  • Jan Oblak

  • David Raya

  • Matz Sels

  • Yann Sommer

Femenil

  • Ann-Katrin Berger

  • Cata Coll

  • Hannah Hampton

  • Chiamaka Nnadozie

  • Daphne van Domselaar

Nominados Trofeo Johan Cruyff

Varonil

  • Antonio Conte

  • Luis Enrique

  • Hansi Flick

  • Enzo Maresca

  • Arne Slot

Femenil

  • Sonia Bompastor

  • Arthur Elias

  • Justine Madagu

  • Renée Slegers

  • Sarina Wiegman

Nominados Club del Año

Varonil

  • FC Barcelona

  • Botafogo

  • Chelsea

  • Liverpool

  • Paris Saint-Germain

Femenil

  • Arsenal
  • FC Barcelona
  • Chelsea
  • OL Leones
  • Orlando Pride

Nominados Balón de Oro

Varonil

  • Jude Bellingham

  • Ousmane Dembélé

  • Gianluigi Donnarumma

  • Désiré Doué

  • Denzel Dumfries

  • Serhou Guirassy

  • Viktor Gyökeres

  • Erling Haaland

  • Achraf Hakimi

  • Harry Kane

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Robert Lewandowski

  • Alexis Mac Allister

  • Lautaro Martinez

  • Kylian Mbappé

  • Scott McTominay

  • Nuno Mendes

  • Joao Neves

  • Michael Olise

  • Cole Palmer

  • Pedri

  • Raphinha

  • Declan Rice

  • Fabian Ruiz

  • Mohamed Salah

  • Virgil van Dijk

  • Vinicius Jr.

  • Vitinha

  • Florian Wirtz

  • Lamine Yamal

Femenil

  • Sandy Baltimore

  • Barbra Banda

  • Aitana Bonmatí

  • Lucy Bronze

  • Klara Bühl

  • Mariona Caldentey

  • Sofia Cantore

  • Steph Catley

  • Temwa Chawinga

  • Melchie Dumornay

  • Emily Fox

  • Cristiana Girelli

  • Esther Gonzalez

  • Caroline Graham Hansen

  • Hannah Hampton

  • Pernille Harder

  • Patri Guijarro

  • Amanda Gutierres

  • Lindsey Heaps

  • Chloe Kelly

  • Frida Leonhardsen-Maanum

  • Marta

  • Clara Mateo

  • Ewa Pajor

  • Claudia Pina

  • Alexia Putellas

  • Alessia Russo

  • Johanna Rytting Kaneryd

  • Caroline Weir

  • Leah Williamson

X: @ballondor

También te puede interesar: Riquelme disuelve consejo de asesores en Boca Juniors tras mal paso del equipo

Futbol
Mas sobre:
Futbol

Notas Relacionadas

 