Riquelme disuelve consejo de asesores en Boca Juniors tras mal paso del equipo

Boca Juniors anunció la salida de dos de los principales asesores futbolísticos de su presidente Juan Román Riquelme, en un intento por aplacar la ira de sus hinchas por la sequía de títulos, malos fichajes y la ausencia del popular club argentino en torneos continentales.

“Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Futbol y ya no forman parte de la institución”, dijo la entidad el miércoles en un comunicado.

Ambos jugaron en Boca junto a Riquelme a principios de los 2000 y regresaron a la institución como asesores del actual presidente. El otro integrante del consejo, el también exjugador Marcelo Delgado, continuará ligado al club, aunque no se informó en qué función.

La disolución del consejo de futbol busca descomprimir el enojo de los hinchas con el presidente luego de dos años sin títulos, cambios recurrentes de entrenadores (este año a Boca ya lo dirigieron Fernando Gago, el interino Mariano Herrón y Miguel Russo) y fichajes que no estuvieron a la altura.

Se suma la ausencia de Boca por segundo año consecutivo de la Copa Libertadores. Su participación en 2026 todavía no está asegurada. Como se fuera poco, Boca hilvanó su peor racha histórica de partidos sin triunfos (11), que ha puesto en jaque al recién iniciado tercer ciclo de Russo como técnico del club.

No está claro si Riquelme designará a nuevos asesores o un mánager para ocuparse del futbol profesional.

Boca recibirá el sábado a Racing Club por la liga local, en la que todavía no ganó. Suma apenas dos puntos en tres partidos.

