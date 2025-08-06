¡Tragedia en el futbol! Muere jugador campeón del mundo con Alemania

El futbol y el deporte en general están de luto, pues uno de los ganadores de la Copa del Mundo en 1990 dejó este mundo. Frank Mill, quien fungió como delantero de la Selección alemana, falleció a la edad de 67 años el pasado lunes 4 de agosto, tras no lograr recuperarse de un infarto.

Frank Mill en sus inicios I @rot_weiss_essen

Campeón que no será olvidado

Mill era recordado por ser uno de los pocos jugadores en alzar el máximo reconocimiento del futbol sin haber jugado un solo partido, ya que aunque formó parte de los 22 convocados por el icónico, Franz Beckenbauer, este no vio acción en toda la competición.

Además de la Selección de Alemania, el delantero jugó en el Eintracht Essen y el Rot-Weiss Essen (clubes de su ciudad), pero su mejor momento fue en el equipo del Borussia Dortmund, club con el que levantó una Copa de Alemania, además de obtener un subcampeonato de Champions League en 1993.

CAPTURA DE PANTALLA

Frank Mill, formó parte del plantel alemán de 1990 que le ganó la Copa del Mundo a la Argentina de Diego Armando Maradona, en el estadio Olímpico de Roma gracias a un gol de penalti de Andreas Brehme en el minuto 85.

Una vez anunciado su descenso, la cuenta oficial de la selección alemana, publicó una foto del jugador portando los colores de su país, acompañado de la leyenda: “Lamentamos la pérdida de Frank Mill, nuestro campeón mundial de 1990. Descansa en paz, Frank. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos.”

