Batalla campal en el partido amistoso entre Betis y Como

Lo que debía ser un simple partido de preparación terminó convirtiéndose en un escándalo. El encuentro amistoso entre el Real Betis y el Como 1907 terminó en una auténtica batalla campal, con puñetazos, empujones, múltiples expulsiones y tensión desbordada tanto en el césped como en el túnel de vestuarios. El club italiano se impuso 2-3, pero el resultado quedó en segundo plano ante el lamentable espectáculo ofrecido por ambos equipos.

Todo comenzó en los últimos minutos del primer tiempo, cuando varias entradas fuertes sobre Giovani Lo Celso e Isco aumentaron la tensión en el terreno de juego. El portero Álvaro Vallés intentó recuperar un balón empujando a un rival, lo que desató una trifulca que rápidamente escaló.

El amistoso terminó en golpes | X

Pablo Fornals se encaró con el argentino Santiago Perrone y le lanzó una bofetada. El jugador del Como respondió con otro golpe, y la situación se descontroló por completo. Natan, defensor del Betis, se sumó para defender a su compañero, y empezaron los empujones y los puñetazos entre varios futbolistas.

Expulsiones y caos en vestuarios

El árbitro esperó a que se calmara la situación y decidió expulsar a Héctor Bellerín, quien no había intervenido en la pelea, y a Perrone. Ya en el vestuario, rectificó su decisión y terminó expulsando a Fornals también. La tensión continuó en las áreas técnicas, donde el asistente del Como, Cesc Fàbregas, se encaró con Riquelme y otros futbolistas del Betis.

Durante el resto del partido, el árbitro mostró varias tarjetas amarillas, pero el ambiente seguía enrarecido. La primera mitad se dio por finalizada en medio de un clima tenso, impropio de un amistoso.

Iniciaron la pelea | X

Un amistoso que terminó en escándalo

Pese a que el marcador final fue de 2-3 a favor del Como, el foco del partido estuvo lejos del futbol. Ahora, el conjunto de Cesc Fábregas se medirá al Barcelona en el torneo amistoso Joan Gamper el próximo 10 de agosto, mientras que Betis se verá las caras con Málaga en su último juego de preparación.

