Exjugador de Cruz Azul deja la MLS y ficha con equipo sudamericano

Luego de finalizar su contrato con Atlanta United en la Major League Soccer (MLS), el defensor peruano Luis Abram está a un paso de concretar su regreso a Sporting Cristal, club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional. El zaguero, que también tuvo un paso discreto por Cruz Azul en la Liga MX, firmaría un contrato de seis meses con el conjunto rimense, con la posibilidad de extenderlo hasta el final de la temporada 2025.

La llegada de Abram responde a la necesidad urgente del equipo celeste por reforzar su defensa central. Esto se debe a la inminente salida de Gianfranco Chávez, quien estaría cerca de fichar por Alianza Lima, y a la lesión de Miguel Araujo, otro referente defensivo de Cristal.

Tuvo un paso breve por Cruz Azul | IMAGO7

Sporting Cristal se mueve antes del cierre del mercado

El cierre del libro de pases en la Liga 1 peruana está fijado para el próximo 18 de agosto, lo que obliga al club celeste a tomar decisiones rápidas y estratégicas. En ese contexto, la contratación de Luis Abram sería no solo una respuesta a las bajas en defensa, sino también un golpe mediático en el mercado local.

De concretarse el fichaje, Luis Abram se convertiría en uno de los refuerzos más importantes del futbol peruano en este mercado de pases, aportando su experiencia internacional en ligas como la mexicana, la argentina y la estadounidense.

Dejó Atlanta | X

Un regreso esperado

Formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, Abram fue campeón con el club antes de emigrar al extranjero. Su retorno es visto como un movimiento estratégico tanto en lo deportivo como en lo emocional, ya que se trata de un jugador identificado con la institución y con amplia trayectoria en la selección peruana.

Regresa al futbol peruano | X

