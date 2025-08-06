¡Sin apoyo y sin brazalete! Barcelona planea quitarle la capitanía a Ter Stegen

El duelo, Ter Stegen y el Futbol Club Barcelona, toma un nuevo rumbo, esta vez es sentencia del cuadro catalan, al tomar la decisión de retirarle el brazalete de capitán al portero alemán.

Ter Stegen con Barcelona I @mterstegen1

No cederá ninguno

Ante la negación del portero de firmar una carta médica sobre su lesión en la espalda, el club tampoco cedió con el jugador y ahora además de levantar un acta de indisciplina, se está considerando la decisión de no permitir que Ter Stegen sea uno de los capitanes.

La negativa del portero de 33 años provocó que el Barcelona se vea en una situación comprometida con La Liga, ya que el hecho de querer la ficha médica del jugador es para poder registrar a un refuerzo que tome el lugar de Ter Stegen, sin embargo, esto sería sin el consentimiento del jugador.

Ter Stegen en juego I @mterstegen1

Ter Stegen anunció de manera pública que el tiempo estimado de los médicos del Barcelona es preventivo, por lo que podría tener acción antes de los establecido, por su parte, Barcelona quiere hacer oficial este tiempo de recuperación para lograr su cometido.

Barcelona se presentará con su afición para la temporada 2026 de forma oficial el próximo domingo 10 de agosto, para disputar el Trofeo Joan Gamper, que se disputará en el Johan Cruyff, donde por lo general habla el capitán del club, por lo que la directiva buscará a toda costa que no sea el arquero quien de las palabras de bienvenida.

Barcelona en su pretemporada I @FCBarcelona_es

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Reynoso, campeón con Cruz Azul, vuelve al futbol peruano