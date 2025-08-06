Exequipo de Guillermo Ochoa sufre descenso a tercera división por crisis financiera

El Ajaccio, club que en su momento contó con el portero mexicano Guillermo Ochoa, ha sido oficialmente descendido a la Tercera División del fútbol francés, conocida como Championnat National, debido a serios problemas financieros.

Ochoa en su etapa en Ajaccio |

La Dirección Nacional de Control de Gestión (DNCG), organismo encargado de supervisar la situación económica de los clubes en Francia, determinó que el equipo no cumplía con los requisitos financieros para mantenerse en la Ligue 2, lo que provocó su descenso administrativo a una categoría no considerada como profesional.

El club, que militó en la Ligue 1 durante la etapa de Memo Ochoa entre 2011 y 2014, no logró presentar un proyecto económico viable dentro del plazo establecido para apelar la decisión, el cual venció este 6 de agosto. De esta forma, la sanción es definitiva y deja al Ajaccio fuera del fútbol profesional francés.

|

Actualmente, la institución trabaja contrarreloj en la planificación de un presupuesto ajustado que le permita disputar con dignidad la próxima temporada en el Championnat National, con el objetivo de evitar una nueva caída y buscar, a mediano plazo, el retorno a la profesionalidad.

Ajaccio, primer equipo de Ochoa en Europa

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: Chivas, Cruz Azul, Pumas y América quedan fuera del torneo