Juan Reynoso, campeón con Cruz Azul, vuelve al futbol peruano

Juan Máximo Reynoso vuelve al futbol peruano y lo hace en un lugar que conoce bien: FBC Melgar de Arequipa.

Reynoso campeón con Cruz Azul | IMAGO7

El estratega nacional asumirá nuevamente la dirección técnica del equipo rojinegro por lo que resta de la temporada 2025, en un esperado regreso que ya genera expectativa entre los hinchas.

El club lo anunció de forma oficial a través de sus redes sociales con un mensaje claro:

“Bienvenido de vuelta a casa. Nos complace anunciar a Juan Máximo Reynoso Guzmán como nuestro flamante Director Técnico del primer equipo”.

Anuncio de Juan Reynoso |

Reynoso dejó huella en Arequipa tras consagrarse campeón nacional con Melgar en 2015. Al año siguiente, en 2016, llevó nuevamente al equipo a una final, consiguiendo el subcampeonato.

Su retorno representa una apuesta por la experiencia y la identidad, con la misión de devolver al cuadro dominó al protagonismo en el torneo local.

Reynoso vuelve a su país | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Larcamón aclara situación de Gabriel Fernández: “Nunca estuvo descartado”