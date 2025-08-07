Nacional revela ambicioso plan para transformar el Gran Parque Central

El Club Nacional de Football dio el primer paso hacia uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente: la transformación integral del Gran Parque Central. A través de su sitio web oficial, la institución tricolor anunció el desarrollo de un Máster Plan que no solo busca modernizar el estadio, sino convertirlo en el eje central de la vida institucional, social y deportiva del club.

Equipo del Nacional I @Nacional

La génesis del proyecto se remonta al 5 de marzo, cuando la Comisión de Patrimonio y Obras abrió una consulta pública para que los socios expresaran su visión sobre el futuro del estadio. Más de 13.000 personas participaron de la encuesta, aportando críticas, propuestas y sueños que, según el club, fueron fundamentales para guiar el desarrollo del plan.

Con base en esas respuestas, Nacional convocó a tres estudios arquitectónicos para que presentaran propuestas enfocadas en un diseño integral. La intención era clara: pensar el Parque no solo como una sede futbolística, sino como un punto de encuentro que represente la identidad y memoria del club. Tras meses de trabajo, el proyecto elegido fue el del Estudio Guerra de Rossa – Varesi – Tribuna Sur, destacado por su equilibrio entre modernidad e historia.

Nacional en sus instalaciones I @Nacional

Un estadio con visión 360: experiencia, memoria e innovación

La Comisión Directiva de Nacional aprobó por unanimidad el anteproyecto, que contempla una intervención total sobre las cinco hectáreas que conforman el predio del Gran Parque Central. Sin revelar aún imágenes definitivas del diseño, el club remarcó que el Máster Plan apunta a una “mirada 360”: una reforma no solo en infraestructura, sino también en experiencia, comunidad y proyección a futuro.

De acuerdo con la institución, esta etapa representa apenas el comienzo. En adelante vendrán estudios de viabilidad técnica y económica, análisis de financiamiento y búsqueda de inversores, para luego elevar el plan a la Asamblea General de Socios, donde se espera una votación histórica.

La apuesta es ambiciosa: convertir al Parque en un estadio modelo para el siglo XXI, sin sacrificar el valor simbólico que representa para generaciones de hinchas. En un contexto en el que los clubes buscan reconectarse con sus comunidades más allá del deporte, Nacional se posiciona como pionero en Uruguay con una propuesta que entrelaza arquitectura, tradición y visión institucional.

Entrenamiento del Nacional I @Nacional

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jardine “somos los más críticos, más que la prensa y afición”