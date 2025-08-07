Barcelona retira capitanía a Marc-André ter Stegen tras abrir expediente disciplinario

Marc-André ter Stegen y FC Barcelona continúan en una dura disputa, en la que el club culé quiere que el arquero alemán firme una carta médica sobre su lesión de espalda y tiempo de incapacidad para poder darlo de baja e inscribir a un nuevo fichaje. Ante la negativa, le retiraron la capitanía.

¿Por qué Barcelona le quitó la capitanía a ter Stegen?

A través de un comunicado, Barcelona confirmó que le retiraron la capitanía al alemán, bajo el argumento del expediente disciplinario abierto. Además, señalaron que quien tomará las funciones de ter Stegen será el uruguayo, Ronald Araujo.

“El FC Barcelona comunica que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y hasta que se resuelva definitivamente dicho expediente, el club, de común acuerdo con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo. Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el actual vicecapitán, Ronald Araujo”, se lee en el comunicado del club culé.

Con la dificultad que vive Barcelona para registrar a jugadores, la solución que encontraron fue dar de baja a Marc-André ter Stegen, pero el portero de 33 años de edad no ha cedido a dar sus datos médicos a LaLiga, lo que complica la inscripción de Joan García.

¿Cuándo juega Barcelona?

Barcelona comenzará su temporada el sábado 16 de agosto, cuando enfrenten a Mallorca. Previo a ello, se verán las caras con Como por el Trofeo Joan Gamper. Mientras tanto, las semanas del conjunto culé serán claves para definir el futuro de ter Stegen y sus nuevos fichajes.

