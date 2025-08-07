James Maddison se perderá gran parte de la temporada; Tottenham ya busca alternativa

El mediocampista inglés, James Maddison se perderá una gran parte de la temporada 2025-26 por una lesión del ligamento cruzado anterior y se revelará su regreso a las canchas hasta finales de año.

Tottenham busca fichaje para suplir a James Maddison

Una dura noticia para Tottenham, pues perderán a una pieza fundamental de su plantilla. Por esa razón analizan opciones en el mercado, ya que el equipo carece de profundidad y será necesario un perfil similar al de Maddison para competir en la Premier League.

Maddison jugó un papel clave en la temporada con Tottenham, especialmente en el título obtenido de Europa League, al registrar tres goles y cuatro asistencias. Sin embargo, se perdió las dos últimas rondas por su lesión en la rodilla.

AP

Hasta ahora no se han revelado posibles fichajes de Tottenham para suplir la baja de James Maddison, quien llegó al equipo tras brillar con Leicester City, equipo con el que ganó una FA Cup y una Community Shield.

¿Cómo le fue a Tottenham en la temporada pasada?

Tottenham finalizó en el puesto 17 de la Premier League, al registrar únicamente 38 unidades. Sin embargo, la obtención de la Europa League fue el oasis en el desierto para el equipo, que ahora será comandado con Thomas Frank, exentrenador de Brentford.

AP

