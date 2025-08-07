¿Se queda? West Ham presume el nuevo dorsal de Edson Álvarez

Pese a los rumores, todo parece indicar que Edson Álvarez permanecerá en Londres por un buen rato. West Ham anunció por medio de sus redes sociales los dorsales que usarán sus jugadores la siguiente temporada en Premier League, destacando un cambio en el número del exjugador del América.

Edson llegó a los Hammers y escogió el dorsal '19', en homenaje a su padre, quien usó tal número en su juventud. Ahora, 'El Machín' portará el '4', que es uno de sus dorsales más característicos.

Con dicho número, Edson se consagró como figura del América, Selección Mexicana y Ajax, club con el que tuvo uno de los momentos más dulces de su carrera. Tras su llegada a territorio londinense, Álvarez buscará tener una revancha en esta temporada y consagrarse como uno de los mejores futbolistas mexicanos en el viejo continente.

West Ham lo presume

The Irons hicieron una presentación general de todos sus números, pero se tomaron un tiempo especial para presentar a Edson. Con una serie de fotografías y la leyenda: "nuestro nuevo número cuatro", West Ham hizo oficial el cambio de dorsal.

Inicio de la Premier League

West Ham debutará en Premier League ante Sunderland en el Estadio de Luz. El conjunto de Graham Potter buscará tener un mejor funcionamiento que la temporada anterior, en la que los Hammers terminaron en la decimocuarta posición.

