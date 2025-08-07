Roger Martínez, exjugador de América, sueña con regresar a la Selección de Colombia

Roger Martínez, exdelantero del América aseguró que su objetivo prioritario es regresar a la Selección de Colombia. Actualmente milita en el futbol árabe con Al-Taawoun, luego de su paso con Racing en Argentina.

¿Qué dijo Roger Martínez de la Selección Colombia?

Cerca de la Fecha FIFA, en la que hay Clasificatorias Mundialistas rumbo a 2026, Roger Martínez se planteó el objetivo de volver a ser contemplado para jugar con la Selección de Colombia, pues representa un sueño para él.

“La Selección Colombia para mi es todo, es un sueño. Como futbolista es un sueño, siempre que me ha tocado estar presente, esos momentos los vivo como un niño pequeño. Me siento muy feliz cada vez que voy a la Selección”, dijo Martínez para ESPN.

"Trabajo para eso, desde donde esté, en la liga que esté. Estoy enfocado ahora en lo que es la pretemporada, en hacer las cosas bien, tratar de hacer los goles que más pueda. Después, lo que es el tema de la Selección, el Mundial, se lo entrego a Dios, pero trabajaré para eso, me esforzaré”, agregó Roger Martínez.

¿Contra quién juega Colombia?

Colombia enfrentará a Bolivia y a Venezuela en sus dos últimas pruebas en las Clasificatorias Mundialistas. El exjugador de América buscará su lugar para ser parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo en 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

