Además de Stephano Carrillo, ¿qué otros mexicanos jugaron en una Segunda División de Europa?

Stephano Carrillo es uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección a futuro, ya que con tan solo 19 años ya milita en el viejo continente. El delantero tuvo un gran paso por Santos Laguna, lo que le permitió llegar a Róterdam con el Feyenoord; club en el que militó Santiago Giménez.

Sin embargo, como parte de su proceso de formación y para que tenga más minutos, Carrillo se fue cedido al Dordrecht, equipo de la Segunda División de Países Bajos. El conjunto neerlandés buscará darle los minutos necesarios a Stephano, así como varios jugadores que pasaron por las categorías de plata del viejo continente.

Carrillo | @CLMerlo|

Mexicanos en Segunda División

LaLiga 2

Varios jugadores tuvieron un paso importante por la Segunda División del balompié ibérico, aunque algunos con un paso más discreto que otros. De los más recientes estuvieron César Montes y Marcelo Flores, con Almería y Real Oviedo, respectivamente.

Pero juntos a ellos, se suma una larga lista en la que están: Oswaldo Alanís, Javier Aquino, Guillermo Mendizábal, Juan Manuel Arzuaga, Gerardo Torrado, Carlos Vela, Antonio de Nigris, Antonio Martínez, Javier Iturriaga, Aarón Galindo, Andrés Guardado, Aníbal Rodríguez y Ulises Dávila.

Marcelo Flores | @RealOviedo|

Miguel Layún en Inglaterra

Con una menor cantidad, pero con una historia digna de admiración, Miguel Layún migró a Inglaterra con el sueño de ascender. El futbolista salió del América y tuvo una serie de grandes momentos con Watford, tanto que logró subir a Premier League tras solo seis meses en Championship.

Otros más en Países Bajos

En el país tulipán, varios jugadores también tuvieron un ligero bagaje; como el ya mencionado Ulises Dávila. Aunque, Jesús Manuel Corona también tuvo un breve paso por la Segunda Categoría del balompié neerlandés.

Miguel Layún | @actualtransfers|

