Premier League: los 5 fichajes más caros en Inglaterra para esta temporada

La considerada mejor liga del mundo, la Premier League está cerca de comenzar una nueva temporada, en la que Liverpool defenderá su título. A menos de una semana del arranque, los clubes ya hicieron movimientos para completar sus plantillas.

Ha sido un mercado bastante intenso hasta ahora, con algunos récords en cuanto a las cifras de los fichajes. Liverpool, Manchester United y Arsenal lideran la lista de los más caros por el momento.

Florian Wirtz a Liverpool

El mediocampista alemán es el fichaje más caro en la Premier League, no solo de esta temporada, sino que de la historia. Con un costo de 125 millones de euros, Wirtz se unió a los Reds para ayudar a defender el título.

Hugo Ekitiké a Liverpool

El delantero francés pasó de Eintracht Frankfurt para integrarse a la plantilla de Arne Slot. El fichaje fue por alrededor de 95 millones de euros para que los Reds crecieran su profundidad de plantilla.

Benjamin Sesko a Manchester United

Tras su paso por RB Leipzig, Sesko se incorporará a los Red Devils por 76 millones de euros, más otros 8.5 en variables. El esloveno tendrá un contrato con vigencia hasta 2030. El esloveno decidió llegar a Old Trafford, en lugar de Newcastle.

Viktor Gyokeres a Arsenal

Arsenal necesitaba delantero, y con el deseo del delantero sueco a una liga de mayor nivel que la portuguesa, los Gunners pagaron 65.80 millones de euros al Sporting de Lisboa para sumar calidad en su ataque.

Bryan Mbeumo a Manchester United

El atacante ex de Brentford, Mbeumo cierra la lista de los cinco fichajes más caros de la temporada en la Premier League. Manchester United desembolsó 75 millones de euros por el traspaso del jugador de 26 años.

