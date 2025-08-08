¡Cuidado, crack! Lamine Yamal casi atropella a persona por huir de sus fans

Lamine Yamal sigue en el ojo del huracán, pues luego de unas polémicas vacaciones el jugador no ha pasado desapercibido durante la pretemporada del FC Barcelona rumbo a la defensa de su corona en LaLiga.

Yamal l X:FCBarcelona

El juvenil español ha tenido los reflectores durante su preparación debido al tema extracancha y ahora fue captado saliendo del entrenamiento, tras regreso de Corea del Sur, a máxima velocidad en su auto mientras fans lo perseguían para una foto, una firma o un simple recuerdo a las afueras de las instalaciones del equipo.

Sin embargo, eso no fue lo más espeluznante y es que su salida de prisa casi termina atropellando a uno sus seguidores que solo buscaba estar cerca de la estrella Culé, afortunadamente no se lamentó una desgracia.

Salida de Yamal de entrenamiento l CAPTURA

Entre los nominados al Balón de Oro

Lamine Yamal es uno de los jugadores que lucen en la lista de 30 jugadores que aparecen como candidatos a llevarse el Balón de Oro 2025 después de una extraordinaria temporada que se ha opacado por el tema extracancha.

El jugador que recientemente cumplió los 18 años se consolidó como una de las estrellas del futbol mundial tras conquistar la Euro 2024 con España, ese buen momento lo llevó a seguir brillando la pasada temporada con el Barcelona para conquistar LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey.

Lamine Yamal l X:FCBarcelona

Temporada 2024-25

Yamal completó su segunda temporada completa en la campaña 2024-25 tras haber debutado en 2023 donde contabiliza un total de 25 goles y 34 asistencias en 105 partidos jugados. En la temporada pasada disputó 55 partidos firmando 18 goles y 25 asistencias en todas las competencias.

How fans ran after the car with Lamine Yamal inside after training. @DBR8 pic.twitter.com/LHqv4QjRKn — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 8, 2025

