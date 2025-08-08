Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por la UEFA debido a normas antidopaje

Una nueva polémica ha llegado a los vestuarios blaugranas luego de que se diera a conocer por parte de la UEFA un cúmulo de sanciones para los jugadores del plantel del FC Barcelona, específicamente para el polaco Robert Lewandowski y para su nuevo '10', Lamine Yamal; dichas sanciones son meramente monetarias.

Lewandowski es parte de los sancionados | MexSport

Irrespeto a las reglas antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski han sufrido las sanciones de la UEFA con 5,000 euros de multa por infringir e Reglamento Antidopaje en el último partido de los culés en competición europea. LAs autoridades han llegado a la conclusión de que ambos futbolistas no han cumplido con las instrucciones que marca el Oficial de Control Antidopaje en el Artículo 21.8 y después no acudieron de manera inmediata al Puesto de Control, como lo marca el artículo 21.10.

Además de los jugadores de ataque en el cuadro blaugrana, otro de los implicados en las sanciones del organismo europeo es el director técnico Hansi Flick, quien ha sido multado con 20,000 euros junto a un partido de suspensión en competiciones internacionales debido a que infringió los principios generales de conducta y violar las normas básicas de conducta decente. Su auxiliar técnico, Marcus Sorg, recibió la misma sanción económica y deportiva por los mismos motivos.

Lamine Yamal 'heredó' el '10' de Lionel Messi | MexSport

Sanciones individuales y grupales

La resolución que emite el Comité de Control, Ética y Disciplina también ha afectado de manera directa al FC Barcelona como institución, ya que deberá abonar 5,250 euros por haber encendido fuegos artificiales durante un partido.

Dichas sanciones serán aplicadas de manera inmediata en el primer partido de competencia europea que tengan los blaugranas, en el que no podrán contar ni con su técnico ni con su auxiliar en el banquillo.

Hansi Flick no podrá dirigir en el primer partido del Barça en Europa para la 2025-2026 | MexSport

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Un club más! Álvaro Morata se convierte en jugador del Como 1907