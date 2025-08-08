¡Un club más! Álvaro Morata se convierte en jugador del Como 1907

Álvaro Morata vuelve a sorprender a los fanáticos, pues una vez más cambia de aires, esta vez dejando al Galatasaray de Turquía para regresar a la Serie A, ahora como jugador del Calcio Como 1907.

Morata campeón con Galatasaray | CAPTURA DE PANTALLA

Acuerdo cerrado

Según el periodista Fabrizio Romano, Morata se marcha de Turquía por la cantidad de 5 millones de euros, como compensación por la ruptura del préstamo que había entre el AC Milan y el Galatasaray.

El jugador español está próximo para realizar el viaje a Italia y realizar las pruebas físicas y todos los trámites requeridos por el club. Se espera que el jugador se incorpore al cuadro dirigido por Cesc Fabregas en la siguiente semana.

Morata en Atlético de Madrid | CAPTURA DE PANTALLA

Inestabilidad en la carrera de Morata

El español comenzó como una de las grandes promesas en el ataque de la Roja, sin embargo, su inestabilidad en su carrera provocó que dejara de ser considerado tanto en clubes ‘potencia’ como a nivel selección.

En los últimos años, Morata no pudo acoplarse en ninguno de los clubes a los que llegó, pese a que estos son potencias mundiales. Equipo como el Atlético de Madrid, Chelsea y AC Milan, buscaron en él la solución en el ataque y aunque en algunas temporada llegó a sobresalir, no terminaba por ser ese jugador referente.

Álvaro Morata en AC Milan | CAPTURA DE PANTALLA

