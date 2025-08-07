Gabriel Milito no cree que Chivas haya fracasado en Leagues Cup

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito aseguró que difiere de quienes piensan que su equipo fracasó, después de que Chivas terminó sin clasificar a la Fase Final de la Leagues Cup por tercer torneo consecutivo.

“Eso es una ridiculez total. Si solamente sirve el que gana, no importa la forma, solamente el campeón ya está. Entonces, no hay un equipo en el mundo que no fracase. Y no se trata de fracasar, se trata de competir", fueron las palabras del estratega.

Chivas terminó fuera de la Fase Final | X: @Chivas

"Este es un deporte donde hay que competir y hacerlo de la forma que hacen los chicos. Que tenemos que mejorar, por supuesto, ahora de ahí que por no clasificar, vas a decir fracaso, ya corre por cuenta de cada uno, de acuerdo a su pensar”, señaló.

Milito, satisfecho con el accionar de Chivas

De igual manera Milito reveló que se fue contento con el accionar de su equipo, pero insatisfecho con los resultados. “Creo que el equipo va mejorando, me gustaron los chicos que jugaron también, por lo tanto con el rendimiento satisfecho, con no haber podido pasar, lógicamente insatisfecho porque era el objetivo que teníamos, pero para mí”, agregó.

Al final, consideró que la Leagues Cup es muy similar a una Copa del Mundo, debido a que hay mínimo margen de error. “Obviamente considero que los errores se penalizan de una manera muy costosa, es como una Copa del Mundo, por ejemplo, donde no tienes margen de error, pero bueno, estas cosas suceden en el fútbol, pero todo sirve de aprendizaje”, concluyó.

Milito se fue satisfecho con el accionar de Chivas | X: @Chivas

Chivas finalizó el torneo con cinco puntos | X: @Chivas