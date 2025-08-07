Leagues Cup 2025: Galaxy golea a Santos y se mete a Cuartos de Final

El LA Galaxy cerró su participación en la Fase de Grupos de la Leagues Cup con una victoria contundente de 4-0 sobre Santos Laguna, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar del sector y clasificarse a los Cuartos de Final. Los laguneros por su parte, quedaron eliminados sin sumar un solo punto.

El partido apenas comenzaba cuando, a los 52’ segundos, Joseph Paintsil aprovechó un servicio desde la banda derecha para empujar el balón al primer palo y abrir el marcador, sorprendiendo por completo a la defensa santista.

Golearon a los laguneros | MEXSPORT

La presión de los angelinos continuó y al minuto 39’ Matheus Nascimento amplió la ventaja con una definición precisa. Poco antes del descanso, al 49’, Maya Yoshida puso el 3-0 con un remate que sentenció el rumbo del encuentro antes de irse a vestidores.

La segunda mitad se complicó aún más para los de Torreón, que sufrieron las expulsiones de Anthony Lozano y Ramiro Sordo, quedando con nueve jugadores en el campo. Sin reacción ofensiva y sin registrar un solo tiro a puerta en todo el partido, Santos fue completamente dominado.

Sufrieron dos rojas en el partido | MEXSPORT

Al 74’ Nascimento firmó su doblete y selló el 4-0 definitivo para un Galaxy que controló la posesión de principio a fin y dio una mejor imagen.

Santos, por su parte, se marcha de la Leagues Cup con un amargo registro, tres derrotas en tres partidos y cero puntos, cerrando una participación para el olvido.

Se clasificaron a cuartos | MEXSPORT

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Domenec Torrent minimiza eliminación de Monterrey en Leagues Cup: 'No es fracaso'