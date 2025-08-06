“En lo mental, el jugador ya debe estar preparado” Francisco Rodríguez sobre la situación anímica de los jugadores de Santos

Durante los últimos días, los clubes mexicanos sufrieron múltiples caídas a lo largo de la Leagues Cup, pero uno que viene arrastrando una racha negativa desde hace un tiempo y que quedaron eliminados del torneo es Santos Laguna.

'Son profesionales'

Ante la racha negativa, Francisco Rodríguez, fue cuestionado durante una conferencia de prensa sobre diversos temas del plantel y su rendimiento, pero lo que llamó la atención fue su respuesta sobre el tema psicológico de sus jugadores, argumentando que ya son profesionales y que no debe afectarles tanto tiempo.

“Llevamos un mes y medio, un entrenador en mes y medio no puede estar viendo en levantar mentalmente o anímicamente al jugador, lo que debemos hacer es trabajar tácticamente y a nivel de preparar el partido”, comentó durante una conferencia de prensa.

Sin posibilidades de avanzar

Además del tema, Rodríguez comentó que muchos equipos de la Liga MX también sufrieron altibajos, haciendo una comparativa en que estos equipos no se fijan en lo anímico sino en lo táctico.

“Muchos equipos que tenían más obligación de estar calificados fueron eliminados, seguramente están todos mentalmente jodidos, yo creo que hay que trabajar más en lo futbolístico, en lo mental el jugador ya debe estar preparado”, concluyó.

El equipo de Santos está prácticamente eliminado de esta Leagues Cup, contando con dos derrotas y estando actualmente en la posición 16 de la tabla de clasificación de los equipos de la Liga MX.

