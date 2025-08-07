Leagues Cup 2025: ¿Cuándo y dónde ver los Cuartos de Final?

La Primera Fase de la Leagues Cup 2025 ya es historia y se hizo el primer corte. De 36 participantes, 18 de la MLS y 18 de la Liga MX, ya sólo quedan ocho, es decir, 28 clubes no volverán a competir sino hasta la próxima temporada. Ahora los equipos que si accedieron a la siguiente ronda, tomarán un breve descanso antes de volver a enfrentarse a los equipos de la liga contraria.

Este jueves se definieron a los cuatro equipos de cada Liga que competirán en los Cuartos de Final. Ahora los clasificados a dicha fase de eliminación directa se enfrentarán de la siguiente manera: Liga MX (1) vs MLS (4); Liga MX (2) vs MLS (3); Liga MX (3) vs MLS (2); y Liga MX (4) vs MLS (1).

Quedaron listos los cuartos | X

Equipos clasificados

Tras los primeros tres partidos de cada equipo, ya quedaron definidos todos los equipos que pelearán por el título. Del lado de la Liga MX, Toluca, actual campeón de México, se clasificó como el mejor equipo sumando ocho puntos de nueve posibles. Pachuca quedó segundo con siete, seguidos por Tigres y Puebla, ambos con seis unidades.

En cuanto a la MLS, Seattle Sounders fue el mejor equipo de todo el torneo al sumar nueve unidades. En segundo lugar quedó el Inter Miami de Lionel Messi '& friends', mientras que el top 4 lo completan los campeones de MLS LA Galaxy y Orlando City.

Se acercan al título | X

¿Cómo y cuándo se enfrentarán?

De esta manera, los cruces quedaron de la siguiente manera:

(Liga MX #1) Toluca vs Orlando City (MLS #4)

(Liga MX #2) Pachuca vs LA Galaxy (MLS #3)

(Liga MX #3) Tigres vs Inter Miami (MLS #2)

(Liga MX #4) Puebla vs Seattle (MLS #1)

Los encuentros se disputarán a un sólo partido y se jugarán en dos días distintos. Aún no se han definido que equipos jugarán que día, sin embargo, si se sabe que, dos partidos se disputarán el próximo 18 de agosto, mientras que los otros dos se jugarán el 20 del mismo mes.

|

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

