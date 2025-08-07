Villarreal ficha a Thomas Partey, acusado de presunta agresión sexual y en libertad bajo fianza

Villarreal anunció el jueves el fichaje del centrocampista Thomas Partey, dos días después de que se le concediera la libertad bajo fianza por cargos de violación en Inglaterra. El 'Submarino amarillo' informó que el internacional ghanés de 32 años, quien se convirtió en agente libre cuando su contrato con Arsenal expiró en junio, firmó un contrato por un año.

El anuncio del club destacó las cualidades de Partey en el campo antes de abordar su caso legal. "El club está al corriente de que el futbolista está inmerso en un proceso judicial en Inglaterra", dijo el equipo de LaLiga y que disputará la próxima edición de la Champions League. "El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra".

Villarreal confirmó la contratación del jugador pese a su situación legal | AP

"La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan", añadió. "Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto", finalizó el comunicado.

Partey en libertad bajo fianza desde el martes

A Partey se le concedió la libertad bajo fianza el martes después de comparecer en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres, acusado de cinco cargos de violación. También ha sido acusado de un cargo de agresión sexual. Los presuntos delitos, entre 2021-22, se relacionan con tres mujeres.

Villarreal añadió que "quiere reiterar con total claridad su firme compromiso a favor del respeto y la diversidad y condena cualquier acto de violencia en todas sus formas, ya sea de género, discriminación, racismo, xenofobia o conducta que atente contra la dignidad de las personas".

El jugador quedó en libertad bajo fianza el pasado martes | AP

La abogada de Partey, Jenny Wiltshire, ha dicho anteriormente que él "niega todos los cargos en su contra". La policía informó que la investigación se abrió en febrero de 2022 cuando recibió por primera vez un informe de violación. Fue acusado el cuatro de julio, días después de que su contrato con el Arsenal expirara.

El jugador debe regresar a Londres

Aunque Villarreal informó que se espera que el mediocampista se incorpore al equipo en el entrenamiento este viernes, el jugador deberá regresar eventualmente a Inglaterra para continuar con su caso. Está previsto que comparezca ante la corte el 2 de septiembre.

Partey todavía tiene que comparecer ante la corte | AP