'Que inhumano exhibirlo así': Redes estallan en contra de Boca Juniors, por el semblante de su DT en entrevista

Los Xeneize volvieron a ser parte de una polémica, esta vez, hasta sus hinchas se unieron en contra del club, todo esto fue a raíz de ver el estado físico que tenía su entrenador, Miguel Ángel Russo, durante una conferencia de prensa y que la directiva no ha hecho nada al respecto.

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca I CAPTURA DE PANTALLA

‘Dejenlo descansar’

Si bien muchos fanáticos no dejaron pasar la oportunidades de aplaudir y agradecer el profesionalismo y amor al futbol que tiene Russo, la gran mayoría reprobó a Boca Juniors por permitir que su técnico se presente en ese estado.

Pese a que los fanáticos le echan la culpa a toda a la directiva, uno de los más señalados fue Riquelme, quien es uno de los más criticados por el momento que vive el equipo de Boca desde hace un tiempo atrás y ahora por exhibir de esa manera a su entrenador.

“Es criminal que lo expongan de esa manera”, “pobre Russo,le cuesta hablar”, “se te quiere mucho pero ya no es para que estes en Boca. Riquelme hijo de pu…”, son algunos de los comentarios que tiene el video.

🗣️ "HABLÉ CON FABRA, TUVO OFERTAS. PERO EN EL ÚNICO LUGAR EN EL QUE JUEGA EN ARGENTINA ES EN BOCA. SE VA RECUPERANDO Y VA TENIENDO SU NIVEL"



🎙️ Miguel Ángel Russo se refirió al presente del lateral colombiano.



🎙️ @Liberotyc pic.twitter.com/EQp5JtjoIR — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2025

La crisis de Boca Junior no se puede explicar, pues desde hace casi un año, los xeneize no encuentran estabilidad en su banquillo, situación que afecta el rendimiento de los jugadores, causando el descontento de su afición. Ahora parece que es tanta la desesperación del club, que han puesto a Russo en un estado grave a dirigir a Boca.

