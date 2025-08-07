MLS: Los cinco fichajes más caros en la historia de la liga

Heung-min Son firmó contrato con LAFC y se convirtió en una nueva estrella en la constelación angelina. El surcoreano dejó el frío de Londres por el calor de California, asegurando una gran parte de su futuro y con la capacidad necesaria para esparcir su talento por toda la MLS.

La leyenda de los Spurs llegó y estableció un récord con su fichaje: el más caro en toda la historia de la Major League Soccer. Son firmó su renovación con Tottenham y el conjunto angelino tuvo que pagar su cláusula, algo que no fue problema para Los Angeles Football Club.

Son | AP|

Los cinco fichajes más caros

Pese a que la MLS ha tenido en sus filas a jugadores de talla como David Beckham, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic o hasta Lionel Messi, ninguno llegó a la cifra de Son o los otros cuatro fichajes. A continuación, los cinco traspasos más caros en la historia de la Major League Soccer.

Heung-min Son

El surcoreano rompió con todo lo establecido y se colocó en el lugar número uno de la lista de fichajes, superando a varios que ya la rompieron en la MLS. Con un valor de 23 millones de dólares, Heung-min Son se convirtió en el jugador más caro en la historia del balompié estadounidense.

Son | AP|

Emmanuel Latte Lath

El marfileño llegó en febrero de este año al Atlanta United, con un cartel no tan grande pero con un futuro envidiable. Con solo 26 años, Emmanuel Latte Lath fue el fichaje más caro -por unos meses- en la MLS. El traspaso del jugador fue de un aproximado de 21.3 millones de dólares, procedente del Middlesbrough.

Kevin Denkey

Otro africano fue el fichaje más caro en la historia de la MLS, pero de igual forma, solo por un par de meses. Denkey firmó con Cincinnati en un fichaje récord en la historia del Círculo de Brujas, club en el que tuvo grandes actuaciones. El coste del fichaje fue de 15.3 millones de dólares.

Denkey | @MLS|

Thiago Almada

El argentino ostentó el récord por algo de tiempo, a diferencia de sus predecesores. Almada partió de Vélez Sarsfield a Atlanta United, por una cantidad aproximada de 14.5 millones de dólares, aunque para él Estados Unidos solo fue una parada en la extraordinaria carrera que continúa construyendo.

Gonzalo Martínez

No solo es Compatriota de Almada, sino que costó lo mismo en su momento. Gonzalo tuvo su pase desde Huracán hasta Atlanta United -al igual que Thiago- pero su carrera no estuvo por mucho tiempo en territorio estadounidense.

'Pity' | @new50k4me12|

