Cincinnati vs Chivas EN VIVO Leagues Cup Jornada 3

La Fase Inicial de la Leagues Cup 2025 llega a su fin este jueves y la mayoría de los equipos de la Liga MX que saldrán a escena ya no tienen nada en juego. Solo FC Juárez tiene oportunidad de avanzar a Cuartos de Final, pero Chivas, Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Santos ya están eliminados.

En el caso del Rebaño, se enfrentarán a FC Cincinnati en busca de un cierre digno que les permita tomar un buen ritmo antes de la reanudación del Apertura 2025. Mientras que los de Ohio, matemáticamente no están eliminados, pero tienen que esperar que los demás resultados de la jornada les favorezcan.

Será la tercera ocasión que estos dos equipos se enfrenten, con victorias para el club de la MLS en los dos juegos anteriores, ambos en la Leagues Cup y con marcador 3-1.

El cuadro de Cincinnati recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Leagues Cup. Los estadounidenses buscan un autentico milagro que los meta como cuarto lugar a los Cuartos de Final, por su parte, las Chivas llegan eliminadas a este partido.

