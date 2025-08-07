Cristiano Ronaldo marca hat-trick en en victoria del Al-Nassr sobre Rio Ave

Siempre él, siempre aparece él. En partidos amistosos, en partidos oficiales. Con Portugal o con Al-Nassr, Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles. Ahora, 'El Bicho' anotó un hat-trick en uno de los juegos de la gira europea del conjunto árabe, y lo mejor de todo… lo hizo en casa.

La ciudad de Faro fue testigo de una actuación sobresaliente del 'Comandante', quien comenzó con su festín antes del medio tiempo. Una gran pared en los linderos del área grande y una excelsa definición, marcaron el rumbo de lo habitual, del triplete de Cristiano en tierras lusitanas.

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC_EN|

El segundo tiempo llegó y la intensidad de Cristiano no bajó, y con el sello de la casa anotó el tercer gol del equipo y el segundo en su cuenta. Un remate de cabeza implacable subió al marcador, pero como lo ha demostrado en toda su carrera, no fue suficiente.

El hat-trick llegó gracias a uno de sus cobros favoritos: el penal. Desde los 11 pasos, Cristiano Ronaldo tomó vuelo y anotó su tercer y último gol de la noche; ya que salió de cambio al 69'.

⚽ | Third goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo 🐐

63’ | ⏱️ pic.twitter.com/BZIk3MW4h3 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025

Inicio de la Liga Saudí

En un par de días, el futbol en territorio árabe regresará y Cristiano buscará tener un mejor desempeño colectivo. El jueves 28 de agosto la actividad volverá, con energías renovadas y la ilusión puesta en los mil goles y más trofeos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLS: LOS CINCO FICHAJES MÁS CAROS EN LA HISTORIA DE LA LIGA